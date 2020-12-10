عليا الكندي.. الراوية

خولة علي (دبي)

عشقت الطفلة عليا خميس خلفان الكندي، سرد الحكايات، لتتقمص دور الراوي، وتبدع في نقل كل أشكال المعرفة للأطفال، منطلقة من هاجس حب القراءة والبحث في كتب الأطفال، والقصص التعليمية، لتطور مهارتها في القراءة وفن الإلقاء، فشكلت بيئتها المحفز الأول لها، والداعم لها في مشوارها القرائي، لتنشط في الكثير من البرامج والفعاليات القرائية، التي تركت فيها بصمة التميز والنجاح.

تفتح عليا الكندي طالبة الصف الخامس من مدرسة الديار الدولية الخاصة بالفجيرة لنفسها آفاق المعرفة بالبحث والقراءة في العلوم كافة، وكانت القصص محطاتها الأولى في التعرف على القراءة وإتقان هذه المهارة.

وأوضحت أنها ألفت أذناها سماع القصص والحكايات على لسان جدتها، وصوتها لا زال عالقاً في ذهنها وأسلوبها في إلقاء القصص، وكان كثيراً ما يثير فضولها ورغبتها في معرفة ما ستنطوي عليه القصة من أحداث، وفي الوقت ذاته كانت تحاول جاهدة تقليد جدتها ومحاكاة ما تحكيه من قصص وروايات.

وبدأت عليا في رحلة سرد القصص ولعب دور الحكواتي في الصف الثالث الابتدائي، ومن خلال الممارسة اليومية في إلقاء ما تقرؤه من القصص تطورت لها طريقة القراءة ومخارج حروفها الصحيحة، حتى أصبحت، تنزوي عند مكتبتها الصغيرة، لتروي عطشها في القراءة والبحث عما تحمل هذه الكتب والقصص من حكايات وأحداث بين أوراقها الزاهية.

وأمنت القراءة لها فتح الكثير من آفاق التعلم والبحث في العلوم المختلفة، حيث تتمتع بمهارة تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي، فهي مبرمجة التحقت ببرنامج صندوق الوطن واجتازت 3 مراحل بنجاح وتفوقت وتعلمت كيفية برمجة روبوت كوزمو، وتصميم بعض الألعاب.

وقدمت عليا العديد من الورش التعليمية والفنية وورشا عن التنمر، والمشاركة في برامج صيفية في نادي المدام الثقافي، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، كما استضيفت في برامج تلفزيونية عدة، منها برنامج سبعة على سبعة مع تلفزيون الفجيرة، وبرنامج معاً أصدقاء مع تلفزيون الشارقة، ولها مشاركة مع جمعية أصدقاء البيئة في المعرض الافتراضي للطاقة.

وعليا عضوة في مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية، وعضوة في فريق ملهمون التابع لجمعية عجمان الاجتماعية والثقافية، ومبرمجه إماراتية وعضوه في الذكاء الاصطناعي مع صندوق الوطن، وحاصلة على جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي، وجائزة سفير الوقاية المجتمعية، كما نالت جائزة التحبير فئة الترتيل.

وحققت المركز الأول في جائزة أفضل فكرة موهوب على مستوى الدولة، والثاني مع مركز موهبة للتدريب والتحفيز الإيجابي، والأول في مسابقة الراوي الصغير مع مؤسسة بصمات الأجداد، والأول في مسابقة الراوي الصغير مع نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو، وشاركت مع منطقة الفجيرة التعليمية في فعالية اقرأ لي قصة في شهر القراءة، وحضرت ملتقى الشارقة الدولي للراوي الدورة الـ 19 في معرض إكسبو فالشارقة.

ولعبت البيئة دوراً هاماً في تشكيل وتطوير مهارات عليا الكندي، حيث تقول تشير والدتها: حرصت كأم على تنمية مهارة القراءة وسردها لدى ابنتي، من خلال توفير مكتبة منزلية تحتوي على كتب مختلفة، وأحرص على حضور معرض الشارقة الدولي للكتاب بشكل سنوي مع أبنائي، وأساندهم في حضور الدورات والمشاركات المختلفة المتعلقة بالقراءة والأنشطة المطروحة في شهر القراءة.