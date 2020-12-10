الجسمي وتامر حسني في افتتاح مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد) - يحيي النجمان حسين الجسمي وتامر حسني حفلاً موسيقياً في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم النجمان اللذان يتمتعان بشهرة كبيرة في العالم العربي، مجموعة من أجمل أغانيهما في حفل مباشر يوم 17 ديسمبر بمناسبة انطلاق دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

وأعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تطلعه من خلال الحفل إلى أن العيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص،

من جهته، قال النجم المصري تامر حسني: سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير.

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر في السوق الموسمي بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

تُفتح الأبواب من الساعة 5:30 مساءً وحتى 12 منتصف الليل يوم 17 ديسمبر. وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.

وستتبع حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية جميع احتياطات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.