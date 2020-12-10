هنا شيحة تشارك في بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل"

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الفنانة هنا شيحة في بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل»، وتجسد شخصية «آمال»، زوجة لرجل يعمل في مجال المعاملات المالية، وبعد عقدين من الزواج تتسرب إليهما حالة من الملل الشديد ليكون الانفصال هو الحل.

والعمل مأخوذ من المجموعة القصصية «سوق العرسان»، للروائي علاء سيلمان، وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية حول مشاكل العلاقات الزوجية، ومساوئ بعض الرجال بعد الزواج.

ويناقش علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد، من خلال 4 قصص درامية، والعمل تأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وانتصار.

يذكر أن آخر أعمال شيحة الدرامية مسلسل «شاهد عيان»، وجسدت فيه شخصية «ندى»، التي تعمل بإحدى الصحف الخاصة، ودارت الأحداث في إطار الدراما التشويقية، وشارك فيه حسن الرداد، وبسمة.