الضحك.. وصفة الإبداع السحرية!

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جانيت جيبسون عالمة النفس، المتخصصة في دراسة الفكاهة، أن الضحك أداة قوية وممتعة بشكل مبهج لتعزيز الذكاء العاطفي، والتعليم والإبداع وله فوائد مُثبتة علمياً، بدءاً من تدريب عضلات الأطفال وعقولهم ومضاد للاكتئاب.

وأضافت جانيت أن الضحك وسيلة فعالة تؤدي إلى إقامة الروابط، ويزيد العلاقة الحميمية مع الآخرين، بمعنى أن الفكاهة تتطلب تفهم وجهات نظر الآخرين ومشاعرهم وما يسبب ضحكهم، بما يساعد في تقوية العلاقات.

وأوضح موقع «The Conversation» أن عالمة النفس تقترح على الذين لا يتمتعون بمستويات عالية في اختبارات الذكاء بتدريب ذكائهم العاطفي عن طريق إضافة المزيد من الفكاهة إلى حياتهم، مشيرة إلى أنه من خلال القليل من الضحك كل يوم، يمكنهم تعزيز المهارات الاجتماعية، ويتطلب تمرين عضلات الفكاهة إدخال أنشطة فكاهية، وكتابة ثلاثة أشياء مضحكة حدثت خلال اليوم، وإحاطة نفسك بأشخاص مرحين، ومشاهدة فيلم كوميدي.