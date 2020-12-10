منة شلبي تستعد لـ«أهل العيب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد منة شلبي لبدء تصوير مشاهدها في فيلم «أهل العيب»، والذي تشارك في بطولته مع إلهام شاهين، وإياد نصار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول 6 أصدقاء تدفعهم ظروف الحياة إلى اللجوء لطرق غير سوية لكسب المال، ومن المقرر طرحه بدور العرض في الموسم الصيفي.

وانتهت منة من تصوير مشاهدها في فيلم «النمس والإنس»، وتجسد خلاله شخصية فتاة يقع في حبها بطل العمل والذي يلعب دوره محمد هنيدي، وتشهد علاقتهما العديد من التوتر بسبب الظروف الصعبة وتنتهي بالزواج.

وتدور الأحداث في خمسينيات القرن الماضي، في إطار الدراما الكوميدية، تأليف كريم سيد بشير، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته شريف دسوقي، وصابرين.

وتعاقدت شلبي على فيلم «شلة ليبون»، لتجسد البطولة النسائية أمام أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وتدور الأحداث في إطار الفانتازيا التشويقية، تأليف تامر حبيب، وإخراج ساندرا نشأت، ومن المقرر بدء تصويره نهاية يناير المقبل.