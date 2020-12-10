محمد عبده.. أول فنان في العالم تؤرشف أعماله بتقنية «هولوجرام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي «تويتر»، أنه سيحضر بروفة تسجيل 15 أغنية من 100 أغنية لـ«فنان العرب» محمد عبده، يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر بتنقية «هولوجرام»، كأول فنان في العالم يتم أرشفة أعمال الغنائية بهذه التقنية الحديثة وهذا الكم من الأغاني، وجاء رد «فنان العرب» عبر تغريدة له: تعميد أبو ناصر لي تسجيل أغنياتي هولوجرام تشريف وتكليف، حفظه الله ورعاه قائماً على إسعاد الجماهير بالبرامج الترفيهية.

ليرد آل الشيخ قائلاً: أنت قامة وتستاهل التكريم وتوثيق أعمالك التي استعدتنا فيها والعالم العربي لأكثر من 50 عاماً، وننتظر منك المزيد يا «فنان العرب».

وقد تم في السابق توقيع عقد بين آل الشيخ و«فنان العرب» على تسجيل 100 أغنية بتقنية الهولوجرام بشكل عالمي احترافي، في حفل توزيع صناعة الترفيه في أكتوبر العام الماضي، بما يليق بحجم تاريخه الفني، الأمر الذي اعتبره محمد عبده بمثابة «الحلم» الذي يتمنى تحقيقه في مسيرته بهذه الخطوة المهمة، خصوصاً أنه لديه مئات الأعمال غير المسجلة في القنوات الفضائية، إلى جانب أعمال غنائية أخرى سيتم اختزالها بتقنية الـ «هولوجرام»، منها ما تغنى به في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

وتعد تقنية الـ«هولوجرام»، واحدة من أحدث تقنيات التصوير في العالم، حيث تعتمد على تسجيل الضوء في جسم ما، ليعطي شكل هذا الجسم، ثم يظهره ثلاثي الأبعاد، عن طريق استخدام أشعة الليزر، التي تنعكس على وسيط التسجيل، لتنتج شكلاً مجسماً مطابقاً تماماً للجسم المراد تصويره.