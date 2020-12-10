انفجار صاروخ لـ "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية

انفجر صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية، وذلك بعد أن اكتسب سرعة فائقة، الأربعاء.

وكتب مؤسس سبيس أكس، إيلون ماسك، عبر تويتر أنه بسبب مشكلة في نظام الوقود، فإن سرعة الصاروخ ،غير المأهول، أثناء مسار الهبوط كانت عالية للغاية.

وقال إنه راض رغم ذلك الانفجار وقال: "حصلنا على كل البيانات التي نحتاجها".

والهدف من تلك التجارب هو اختبار العناصر الفردية للصاروخ الجديد.

وبحسب خطط ماسك، ستنقل المركبة "ستارشيب" يوماً ما شحنات وأشخاصاً إلى القمر والمريخ.