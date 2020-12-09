إياد نصار يتزوج درة في «الكاهن»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الفنان إياد نصار لتصوير فيلم «الكاهن»، الذي تعاقد على بطولته، ويشاركه البطولة درة ومحمود حميدة، وفتحي عبدالوهاب.

وأشار نصار إلى أن «الكاهن» ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن، من خلال الشخصية التي يجسدها حيث تجمعه قصة حب مع درة ويتزوجان خلال الأحداث.

وينتظر إياد عرض فيلم «موسى» الذي انتهى من تصويره مؤخراً، ووصفه بأنه عمل جريء وبذل مخرجه بيتر ميمى، مجهوداً كبيراً، وتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، لأنه جديد على المشاهد، وتدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، ويعتمد على الجرافيك بشكل كبير.

وعن توقعه لمدى نجاح أفلام الخيال العلمي ووسط الأعمال الأجنبية، قال نصار إن أي عمل به مجهود كبير وفكرة حقيقية تستحق المشاهدة سينجح، ولا أنكر أن الموضوع يحمل مغامرة كبيرة.

وأضاف أن العمل قائم على احترام ذكاء المشاهد ووجود قصة منطقية بعض الشيء، ويمكن تصديقها بالإضافة للتنفيذ واستخدام أحدث التقنيات.

وعبر إياد عن سعادته بنجاح آخر أعماله فيلم «رأس السنة»، للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظي، وشارك في بطولته علي قاسم، وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وبسمة، وشيرين رضا.

ودارت أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات. وعن اعتماد أعماله الأخيرة على البطولة الجماعية، قال: أهتم وأقوم بقراءة الورق، ولكن ما يجذب انتباهي القصة، وليس مهماً أن أكون البطل.