«الشرافي».. طريقة صيد وملكية بحرية

ساسي جبيل (تونس)

الشرافي، هي ملكية بحرية في جزيرة قرقنة التونسية التابعة لمحافظة صفاقس التونسية، وهو جمع شرفية، وهي طريقة صيد تقليدية تخص منطقة صفاقس وقرقنة.. وتعتبر الشرافي إرثاً وطنياً تونسياً، تم تسجيله لدى اليونسكو كتراث إنساني.

وتمثل الشرفية مند قرون قطعة من البحر ومصيدة في آن واحد، وهي ملك عقاري وتنعت بأسماء ولها حدود ومنافع، تسلم وتباع وتشترى ككل الأملاك العقارية، فهي قطعة بحرية قارة، ويختلف بناؤها باختلاف الموقع والمساحة والتيار المائي.

وبصفة عامة، يقام جدار أساسي من جريد النخل عمودي الاتجاه يسمى «مرسية» أو «ارجل» ويكون انطلاقه من ساقية أو واد أو بحيرة أي أماكن أكثر عمقاً في البحر.

وصيد «الشرافي» في جزيرة قرقنة التونسية في الجنوب الشرقي ليس مجرّد تقنية تقليدية لصيد سمك ذي جودة رفيعة، بل يتجاوز ذلك ليعتبر موروثاً ثقافياً ضارباً في عمق تاريخ الجزيرة، وميزة تطبع المنطقة التي لا يتوانى أهاليها عن التعبير عن ارتباطهم بهذا التراث.

البحار محمد قريع أكد أن الشرافي تبنى بسعف النخيل، الذي يغرس في العمق القصير من بحر قرقنة القصير نسبياً مقارنة بغيره، ويكون ذلك بإشراف ربان خبير، لأن الأمر مرتبط باتجاه الريح والأمواج والمد والجزر، ويحبذ الناس أكل سمك «الشرافي» لطيبه الذي يرجع إلى صومه وتفريغ بطنه من الفضلات البحرية.

ويقول الباحث الدكتور وليد العش عن الشرافي: هذه الطريقة في الصيد والملكية كانت شائعة في صفاقس، وذكرت في وثيقة تعود للقرن الـ16، وتشير عديد النصوص التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي خلال الوجود الروماني، إلى الصيد بالحواجز البحرية بجزيرة جربة وجزر الكنايس وجزيرة قرقنة والشابة واللوزة.

وأشار الدكتور عبدالحميد الفهري، أستاذ التاريخ بجامعة صفاقس، إلى أن أصل كلمة «الشرافي»، يعود إلى القرن الـ17، من «وثيقة الملكية الشرفية»، وهي رسمية معترف بها، أي أن قطعة الشرفية تعتبر شرفاً للمالك، ذلك أنه في القرون الـ12 والـ15 والـ16، هجم سكان صفاقس على جزيرة قرقنة واستولوا على الممتلكات البحرية، فاشتكى أهل قرقنة للباي مراد الثاني «1662 - 1675» ليقر باسترجاع أهالي قرقنة للممتلكات البحرية بفضل «وثيقة الملكية الشرفية».