«اللي مالوش كبير» يجمع ياسمين والعوضي في رمضان

القاهرة (الاتحاد)

استقرت ياسمين عبدالعزيز على لعب بطولة مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي يجمعها بزوجها أحمد العوضي، بعد زواجهما قبل عدة أشهر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

والعمل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومرشح لمشاركتهما البطولة خالد الصاوي، والعمل ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية التشويقية، ويبدأ التصوير الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن ياسمين قدمت العام الماضي مسلسل «ونحب تاني ليه»، ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كريم فهمي، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر.

وشارك العوضي في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل «الاختيار»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتناول السيرة الذاتية للشهيد صابر منسي.

وكان آخر أعمال العوضي السينمائية فيلم «لص بغداد»، مع محمد إمام ومحمد عبدالرحمن، تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.