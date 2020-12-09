ملاذ الجوارح

ملاذٌ آمنٌ، وبيئةٌ ملائمةٌ لعيش وتكاثر الطيور، يوفرهما مركز الطيور الجارحة في مدينة كلباء، ويتعهد بالرعاية والتدريب، وفق أحدث الأساليب المعتمدة في هذا المجال، لمجموعة متنوعة من الطيور بينها النسر ذو الوجه المجعد، والعقاب الذهبي، وعقاب السهول، والباز طويل الساق، وغيرها.

(تصوير صادق عبدالله)