فيكتوريا المكسور

الفنانة التايلاندية يوري كينساكو بجانب تمثالها المسمى «فيكتوريا المكسور» في بينالي بانكوك للفنون، والعمل مستوحى من تمثال نصر ساموثرايس المجنح للإلهة اليونانية نايك، وتتمتع كينساكو بحضور قوي في المشهد الفني العالمي المعاصر، وشاركت في العديد من المعارض الدولية المرموقة.

(رويترز)