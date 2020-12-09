«عربات تسوق» على «واتساب»

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت خدمة المراسلة «واتساب» إدخال خاصية جديدة، أطلقت عليها «عربات التسوق»، تتيح للمستخدمين شراء احتياجاتهم من خلال التطبيق.. وأوضحت «واتساب» أنه «مع عربات التسوق، يمكن للأشخاص تصفح كتيّبات البيع واختيار منتجات عدة، وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة».

وتسعى «واتساب» إلى جذب التجار والشركات إلى تطبيقها «واتساب بيزنس»، الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.

وتسعى الخدمة إلى تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 1.5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.