تركة طبيب فرنسي لقطط «إرميتاج»

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أوصى الطبيب الفرنسي كريستوف باتار بـ3 آلاف يورو من تركته لقطط متحف «إرميتاج» الروسي، والتي أصبحت أبرز رموز المتحف.. وأعلن المتحف: «وردتنا هذه المعلومة بشأن التركة في الصيف الماضي.. وأصبحت الإجراءات القانونية في المرحلة النهائية الآن».. وقال مدير المتحف ميخائيل بيوتروفسكي، خلال مؤتمر صحفي: «قام صديقنا الفرنسي بمبادرة لافتة»، واقترح استخدام المبلغ في ترميم القبو حيث تنتشر القطط، ويعيش نحو 70 قطّاً في «إرميتاج»، ونالت هذه القطط خلال السنوات العشر الأخيرة شهرة توازي تلك التي تحظى بها أعمال المتحف، وينظم المتحف احتفالاً سنوياً للاحتفاء بها.