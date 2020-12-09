ربع قرن في ثوب «لينون»

خافيير باريزي، شبيه نجم فريق البيتلز السابق الراحل جون لينون، يعزف على الجيتار خلال مقابلة إعلامية في ضواحي بوينس آيرس بالأرجنتين، وأدرك باريزي، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، تشابهه المذهل مع لينون عندما كان في الخامسة عشرة، ومنذ ذلك الوقت يتقمص شخصية النجم الراحل.

(رويترز)