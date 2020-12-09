«إيفرست» أعلى من المعتقد السائد

قالت نيبال والصين إن جبل إيفرست أعلى مما كان يُعتقد في السابق، ما يمثل نهاية لخلاف ظل قائماً لفترة طويلة بشأن ارتفاع أعلى قمة في العالم، والتي تمتد عبر البلدين.

واختلفت كاتمندو وبكين على الارتفاع الدقيق للجبل، لكنهما اتفقتا، بعدما أرسلت كل دولة بعثة من المساحين إلى القمة، على أن الارتفاع الرسمي هو 8848.86 متر، فيما يزيد قليلاً عن الحسابات السابقة.

(رويترز)