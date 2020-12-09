مجموعة عالمية تصور أحدث أغانيها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - صورت مجموعة «ناو يونايتد» الغنائية العالمية الشهيرة الفيديو الخاص بأحدث أغانيها في أبوظبي.

وتم إنتاج الفيديو من قبل شركة twofour54 الإعلامية، والتي تعاونت مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لمنح المجموعة تجارب سياحية استثنائية خلال إقامتهم في أبوظبي.

وأصبحت مجموعة «ناو يونايتد» أحد أول الضيوف الموسيقيين لمعهد بيركلي أبوظبي، النسخة الأولى من معهد بيركلي العالمي للموسيقى والذي تم افتتاحه في جزيرة السعديات بداية هذا العام، حيث صوروا لقطات من الفيديو الخاص بأحدث أغنياتهم.

وقامت المجموعة أيضاً بزيارة وجهات ثقافية أخرى، من ضمنها منارة السعديات ووجهة السياحة الطبيعية الجديدة في جزيرة الجبيل ستاي بورا، ومنتزه قرم الجبيل، وياس المول المركز التجاري الأكبر في جزيرة ياس، إلى جانب الاستمتاع بوجبات محلية مميزة في مطعم سلامة ومطعم فاي.

وازدادت الزيارة تشويقاً بإضافة عدد من الرحلات الحماسية، مثل زيارة أكبر ملاهي مائية في الإمارة، ياس ووتروورلد، ورحلة سفاري في الربع الخالي اشتملت على أنشطة متعددة، مثل ركوب الجمال والقيادة على الكثبان الرملية وغيرها، وأُتيحت الفرصة أمام أعضاء الفرقة الموسيقية للاستمتاع بالعروض التي أقيمت احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

ويتولى المخرج الإماراتي أيهم الصبيحي مهمة إخراج الفيديو والذي يتم تصويره حاليًا في فندق قصر الإمارات المشهور عالميًا، كما يشارك في عملية الإنتاج أكثر من 850 موهبة مستقلة من twofour54 وشركة Creative Lab في مهام إنتاجية مختلفة لضمان إتمام العمل بأعلى جودة.

مجموعة «ناو يونايتد» تُعد إحدى كبريات المجموعات الغنائية الصاعدة في العالم، حيث وصل عدد متابعيهم إلى الملايين حول العالم في غضون سنوات قليلة، وتتميز المجموعة بتنوع جنسيات وخلفيات المشاركين فيها، حيث تتكون من مواهب غنائية من 16 دولة، مما يعكس قيم إمارة أبوظبي من التسامح والتعايش وكرم الضيافة.

وأعرب علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن سعادته باستئناف حركة النشاط السياحي واستضافة الفعاليات والفرق العالمية تدريجياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي، مسيراً إلى أن مشروع إنتاج فيديو ناو يونايتد دوراً مهماً، ليس فقط لإبراز جمال إمارة أبوظبي، بل لتسليط الضوء على المواهب الشابة وقدرة أبوظبي على دعم العقول المبدعة والمشاريع المبتكرة على الصعد كافة.