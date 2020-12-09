كيف تنمي مهاراتك في ألعاب الفيديو؟

أبوظبي (الاتحاد)

إذا أردت أن تنمي مهاراتك في ألعاب الفيديو، فما عليك سوى التسجيل في المخيم الشتوي الافتراضي، الذي تنظمه twofour54 من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري، ويحتوي على برنامج تفاعلي مليء بالمرح، يقدم تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة للطلاب في الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 سنة.

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية، تقام النسخة الحالية من المخيم افتراضياً، ويمكن التسجيل عبر الموقع https://wintercamp.twofour54.com/ar/

ومن خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل الافتراضية، سيتمكن الطلاب من اكتساب مهارات مهنية مختلفة تساعدهم على المساهمة في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر، بما في ذلك جلسات التفكير مثل المبرمج، واستخدام منصة إنشاء المحتوى Unreal Engine 3D، وتصميم شخصيات الألعاب الإلكترونية، والبث المباشر للرياضات الإلكترونية (برودكاست).

وسيدير الجلسات خبراء من قسم الألعاب الإلكترونية في twofour54، وشركاء من مؤسسات رائدة في المجال، وستُختتم فعاليات المخيم بمشروع عملي يطور فيه كل من المشاركين مفهوماً خاصاً به لألعاب الفيديو وشخصيتها وبيئتها.

وقالت عذاري السعدي – مساعد مدير المختبر الإبداعي ومدير مشروع المخيم الشتوي: تكتسب صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية اليوم زخماً قوياً وتشهد نمواً متسارعاً، وتحرص twofour54 على مواكبة هذا النمو وتزويد شباب الإمارات بالمعارف والمهارات التقنية والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال، حيث تركز نسخة هذا العام من المخيم الشتوي على تعريف طلابنا بعالم الألعاب الإلكترونية ومساعدتهم على فهم جميع نواحي العمل المرتبط بهذه الصناعة المزدهرة.

وفي ذات السياق، أبرمت twofour54 شراكة مع شركة «يونيتي تكنولوجيز»، المنصّة العالمية لتطوير وتشغيل المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد (RT3D) لتأسيس مركز للتميّز في أبوظبي. وسيوفر مركز الألعاب لصناعة تطوير الألعاب في المنطقة دعماً غير مسبوق ومكاناً فعلياً يتيح للشركات الناشئة والطلاب المحليين تعلم المهارات اللازمة للنجاح في صناعة الألعاب.