5 طرق لتقوية العلاقات الأسرية

ترجمة عزة يوسف

يلجأ الأطفال إلى قضاء الوقت في مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، بما يكون له نتائج غير حميدة على صحة الطفل العاطفية والنفسية لأنهم لا يتلقون اهتماماً وحباً من والديهم.

وقدم موقع «Pink Villa» بعض الطرق الفعالة لمساعدتك على تحقيق التوازن الصحيح بين العمل والأسرة.

الأعمال المنزلية

قم بتطبيق استراتيجية العمل الجماعي في المنزل، بحيث يشارك كل فرد في القيام بالأعمال اليومية بشكل متساوٍ، حتى تقضوا الوقت معاً، وذلك من شأنه إشعار أبنائك بالمسؤولية.

الوجبات الأسرية

حاول تناول وجبة على الأقل مع أسرتك، والتحدث حول ما حدث في اليوم، ويمكن أن تكون وجبة العشاء بعد الانتهاء من العمل، حيث يمكنك الاسترخاء مع أطفالك بعد يوم متعب.

منع الهواتف

اتبع سياسة صارمة بعدم استخدام الهواتف أثناء الوجبات، بما يضمن تفاعل أطفالك وليصبحوا أكثر اهتماماً بإجراء محادثة معك، بدلاً من إرسال الرسائل النصية وتصفح الإنترنت.

الرياضة

يمكنك أن تحدد الموعد المناسب لك لممارسة الرياضة أو اليوجا مع أطفالك، بما يبعدهم عن الأجهزة الإلكترونية ويبني رابطاً خاصاً معهم، بجانب تعليمهم الحفاظ على لياقتهم البدنية.

الواجبات المدرسية

من المفيد للغاية لتحسين علاقتك بأبنائك تقديم المساعدة لهم أثناء أداء واجباتهم المدرسية، وشرح ما يستعصي عليهم، ويمكنك طرح أسئلة حول المدرسة، وأصدقائهم، وإبداء الاهتمام بحياتهم الدراسية.