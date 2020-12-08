«عشق القهوة في أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق موسم فنون الطهي في أبوظبي مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي»، بمشاركة أفضل الوجهات المتخصصة بالقهوة من مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، حيث يدعو الموسم عشاق القهوة للاستمتاع بباقة واسعة من التجارب، من ورش العمل التفاعلية والتعليمية والفعاليات المؤقتة والحوارات الهادفة والإبداعات التي تسلّط الضوء على مشهد القهوة المتنوّع في أبوظبي.

وتم تصميم هذا المبادرة الفريدة للتعريف بمعالم مفهوم الموجة الثالثة لمشهد القهوة، ومنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجارب القهوة المتخصصة والتقليدية، والتي تقدمها باقة من أفضل المحامص والمقاهي والوجهات المحلية في أبوظبي بمساعدة موقع TheHUNTR.com. وتستمر مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي» حتي15 ديسمبر الجاري، بمشاركة قائمة من المقاهي المختارة بعناية والمحامص المتخصصة، حيث يقدم كل من المقاهي المشاركة قائمته الخاصة من التجارب والأنشطة الصغيرة الفعلية والافتراضية، بما في ذلك ابتكارات خاصة من القهوة حصرياً للمبادرة.

وتلبي مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي» تطلعات عشاق القهوة على اختلاف أذواقهم وخبرتهم، ويمكن للراغبين بالمشاركة الاطلاع على لائحة الفعاليات والمعلومات عبر الإصدار المحدود من دليل المبادرة المتوفر في المقاهي المشاركة أو عبر منصة thehuntr.com أو الموقع الإلكتروني adculinaryseason.ae/‏‏‏abudhabilovescoffee

ويقدم برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي المتنوّع تجارب مميزة ترضي كافة الأذواق، بدءاً من الانطلاق مع الضيوف في رحلةٍ عبر مطاعم المدينة بحثاً عن كنوز الطعام، وصولاً إلى الانغماس بأطايب وجهات الحلويات الشهيرة، واستكشاف عروض تناول القهوة الرائعة في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.