باريس هيلتون تتبع احتياطات «أنيقة» في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير يرصد المشاهير أن الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون لا تحمل مُعقم يديها في زجاجة عادية مثل بقية الأشخاص، حيث تصب الكحول الخاص بها في وعاء مُرصع بالكريستال، لأنها تفضل أن تكون عصرية فيما يتعلق باحتياطات الحماية ضد فيروس «كورونا».

ونقل موقع «Tulsa World» عن باريس، البالغة من العمر 39 عاماً، قولها: إنها تحب أن تحمل كل شيء معها في حقيبتها مثل شخصية ماري بوبينز في سلسلة الأفلام القديمة، حتى تكون دائماً على استعداد لكل موقف. وحينما كشفت باريس عن محتويات حقيبتها، أوضحت أن الإضاءة مهمة للغاية لها أثناء التقاط الصور، لذلك تحمل دائماً في حقيبتها غلاف الهاتف اللامع ثلاثي الأبعاد، والذي يجعل صور السيلفي تبدو مثالية، كما تحمل ملمع الشفاه والعطر اللذين يحملان اسمها دوماً.

وأضافت أنها تحمل زجاجات صغيرة لطيفة مغطاة بكريستال سواروفسكي، والتي تبدو نوعاً ما مثل حقيبة جوديث ليبر اللامعة، وتضع بداخلها معقم اليدين، بما يجعلها ساحرة، لأنها لا تحب حمل زجاجة مُعقم مُطهر عادية. وقالت إنه إذا كان يتعين عليها حمل ذلك المعقم، ستجعله يبدو عصرياً، كما تفعل مع أقنعتها الواقية، إذ إنها لا ترتدي الأقنعة العادية.