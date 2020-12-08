الأمطار تنقذ جزيرة فريزر

سيدني (د ب أ)



ساعدت أمطار هطلت على ساحل كوينزلاند بأستراليا رجال الإطفاء في إخماد حريق استمر لأسابيع في جزيرة فريزر المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وقال المتطوع في خدمة الإطفاء الريفية راسل بوستل لهيئة الإذاعة الأسترالية: «لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، فبين عشية وضحاها، كان لدينا حوالي 2.5 سنتيمتر من المطر طوال الليل، بللت كل شيء».. ويشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة منذ منتصف أكتوبر الماضي، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني.

وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.

وتمكن رجال الإطفاء مؤخراً من إنقاذ بلدة «هابي فالي» على الجانب الشرقي من الجزيرة.