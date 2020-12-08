قبلة من خلف ستارة واقية

قبلة شكر من خلف ستارة واقية تقدمها طفلة للمتطوعة فاطمة سانسون، التي وزعت عليها وأندادها هدايا عيد الميلاد، مرتدية زي السيدة كلوز، في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، واعتادت سانسون تنفيذ برامج لإسعاد الأطفال ذوي الظروف الصعبة في الأعياد.

(أ ف ب)