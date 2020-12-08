5 أشهر سجناًً لقاتل الديك «مارسيل»

بريفا (أ ف ب)

حكمت محكمة الجنح في بريفا «جنوب شرق فرنسا» بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على رجل من منطقة فانزيو، لقيامه بقتل ديك في مايو الماضي.

ومنعت المحكمة المتهم من حمل السلاح ثلاثة أعوام، وألزمته بدفع

غرامة 300 يورو، بعد أن اعترف بأنه قتل الديك «مارسيل» بحجّة أنه يحدث ضجّة كبيرة.

وقال سيباستيان فيرني صاحب الديك، والذي عثر عليه مقتولاً بالبندقية ومعلقاً في عامود حديدي: «لن تصلح هذه العقوبة ما فسد، لكن الهدف أن يظهر القضاء رداً قويّاً على هذه الاعتداءات».

وبعيد الحادثة أطلق فيرني عريضة تحمل اسم «العدالة للديك مارسيل» حصدت حتّى الآن نحو 100 ألف توقيع.