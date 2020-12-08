مزاد لحضور فحص «الموناليزا»

باريس (رويترز)

مع عزوف الزوار عن «اللوفر» بسبب جائحة «كوفيد-19»، قرر المتحف الفرنسي العريق إقامة مزاد على حضور الفحص السنوي للوحة الموناليزا، وذلك للمساعدة على سد فجوة الإيرادات.

ويحصل من يتقدم بأعلى سعر على فرصة لحضور الفحص السنوي لرائعة ليوناردو دافينشي، التي عادة ما لا ينجح المرء إلا في اقتناص نظرة سريعة عليها وسط حشود الزوار.

وقال يان لو توييه أحد مسؤولي المتحف: «اللوفر يعاني شأنه شأن كل المتاحف الكبرى على مستوى العالم من نقص الإيرادات»

وفي كل عام، يتم إنزال الموناليزا من مكانها لإجراء فحص سريع عليها.