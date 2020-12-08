وليام شكسبير.. يتلقى لقاح «كورونا» في إنجلترا

أصبح وليام شكسبير، اليوم الثلاثاء، واحداً من أوائل من يتلقون التطعيم في بريطانيا ضمن حملة عامة ضد مرض «كوفيد - 19» خارج التجارب السريرية.

وأخذ هذا الرجل، البالغ 81 عاماً من العمر، اللقاح، اليوم، في مستشفى كوفنتري الجامعي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة «ستراتفورد أبون إيفون»، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي الشهير وليام شكسبير.

وبدأت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، التطعيم الجماعي لسكانها ضد مرض كوفيد - 19، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

وألهم تطعيم «شكسبير» مستخدمي «تويتر» الذين مزحوا بتغريدات مثل «ترويض الإنفلونزا» على غرار اسم مسرحية الكاتب الإنجليزي «ترويض النَمِرة» و«سيّدا كورونا» على غرار اسم مسرحيته «سيّدا فيرونا»، وغيرها.

كانت مارجريت كينان، وهي جدة ستبلغ من العمر 91 عاماً خلال أسبوع، أول شخص في بريطانيا يتلقى اللقاح خارج التجارب عندما حصلت على الجرعة في المستشفى المحلي في «كوفنتري» بوسط إنجلترا.

وقالت: «إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كنت أتمنى أن أحصل عليها؛ لأنها تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام».