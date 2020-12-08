إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بـ«كورونا»

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن التحاليل أثبتت إصابة أربعة أسود بمرض «كوفيد - 19» في حديقة حيوان في مدينة برشلونة في ثاني إصابة معروفة لحيوانات من فصيلة السنوريات بفيروس كورونا المستجد.

وفُحصت الأسود الأربعة، وهي ثلاث إناث وذكر، بعدما لاحظ الحراس أعراضاً طفيفة لفيروس كورونا عليها.

وأضافت السلطات أنها تأكدت أيضاً من إصابة اثنين من العاملين بحديقة الحيوان بالفيروس بعد أن رُصد التفشي فيها لأول مرة الشهر الماضي.

وتحقق السلطات في كيفية إصابة الأسود.

وأُجريت فحوص «بي. سي. آر» للأسود بالطريقة نفسها التي تُجرى بها للبشر، حيث إنها معتادة على مخالطة حراس الحديقة.

وتواصلت هيئة الخدمة البيطرية في برشلونة مع زملاء في حديقة حيوان «برونكس» بنيويورك في الولايات المتحدة، حيث كانت سُجلت إصابة أربعة نمور وثلاثة أسود بالفيروس في أبريل الماضي.

كانت هذه هي الحالة الوحيدة الأُخرى التي ثبتت فيها إصابة حيوانات من الفصيلة القططية بالمرض. وتعافت حيوانات نيويورك.



