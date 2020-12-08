6 نصائح للتمتع بشعر صحي وجميل

ترجمة عزة يوسف

يتطلب نمو الشعر بشكل صحي توافر العديد من العوامل التي يجب مراعاتها بدقة، حتى تحصلي على نتائج جيدة وتبدئي ملاحظة اختلاف كبير في صحة شعرك.

وقدم موقع «News BBT» بعض النصائح التي تؤدي إلى زيادة طول ونمو وجمال الشعر.

التدليك

يعزز التدليك المنتظم لفروة الرأس نمو الشعر بشكل كبير، وسواء تم التدليك باستخدام أقنعة أو زيوت، فإنه يُحفز فروة الرأس مما يساعد على تحسين كثافة الشعر وزيادة طوله أيضاً.

زيت جوز الهند

يشتهر بأنه أحد أفضل الزيوت للشعر، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية، بما يساعد على تعزيز البروتين في الشعر، ويجعله لامعاً ومنحه التغذية من الداخل.

الأوميغا

من أهم المكملات الغذائية للشعر لأنه يساعد على معالجة تساقط الشعر وتعزيز نموه.

الإقلاع عن التدخين

لا يؤثر التدخين على الصحة العامة فحسب، بل يؤثر أيضاً على صحة البشرة والشعر، حيث يؤدي إلى تساقطه وإصابته بالشيب المبكر لأنه يضر بالحمض النووي للبصيلات.

البروتين

من المهم تناول كمية كافية من البروتين للتمتع بشعر صحي، وقد يؤدي النظام الغذائي الخالي من البروتين إلى تساقط الشعر وتوقفه عن النمو.

ويجب أن يستهلك المرء من 50 إلى 100 جرام من البروتين يومياً، على أساس وزن الجسم.

الفيتامينات

يؤدي نقص المغذيات التي تتناولها المرأة إلى تساقط الشعر وترققه وعدم نموه، لذلك يجب اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات لتعزيز صحتك العامة وتحفيز شعرك على النمو.

ومن أهم تلك الفيتامينات فيتامين (أ) والبيوتين وفيتامين (ج) وفيتامين (د) والحديد والزنك.