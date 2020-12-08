«حكايات» دنيا في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى الدراما التلفزيونية، حيث تحضر لمسلسل جديد تدور أحداثه في قالب إنساني اجتماعي كوميدي، من خلال ثلاث حكايات مختلفة، كل واحدة في 10 حلقات.

ويكتب كل حكاية مؤلف مختلف، ويتولى الإخراج وليد الحلفاوي في تعاونها الأول معه، وتواصل دنيا من خلاله حضورها مع البطولة التلفزيونية المطلقة، بعد مسلسلات «لهفة» و«نيللي وشريهان» و«في اللا لا لا لاند» و«بدل الحدوتة تلاتة».

من ناحية أخرى، تنتظر دنيا عرض فيلمها «تسليم أهالي»، ويعد أول بطولة سينمائية مطلقة لها، ويعيدها إلى السينما بعد غياب منذ شاركت مع أحمد حلمي في «لف ودوران» العام 2016.

ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ووالدتها دلال عبدالعزيز، ولوسي، وأحمد فتحي، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد فيه شخصية فتاة ترتبط بعلاقة حب مع شاب، وقبل زواجهما تتعرض لمطاردة كبيرة من سيدة عجوز تقع في غرام خطيبها.