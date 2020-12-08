وفاة الجنرال تشاك ييجر أول طيار يخترق حاجز الصوت

توفي عن 97 عاما تشاك ييجر طيار الاختبار الذي اشتهر برباطة جأشه ونقل عالم الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي عندما أصبح أول إنسان يخترق حاجز الصوت قبل أكثر من 70 عاما.

وأعلنت زوجته فيكتوريا وفاته في تغريدة على حسابه على تويتر قالت فيها "أبلغكم بأسى عميق أن حب حياتي الجنرال تشاك ييجر توفي قبيل التاسعة مساء. حياة مدهشة عاشها طولا وعرضا أعظم طيار أميركي. إرث من القوة والمغامرة والوطنية سيظل في الذاكرة إلى الأبد".



انضم ييجر، الذي لم يكن يبدو عليه أنه سيصبح واحدا من أشهر الطيارين في التاريخ، إلى سلاح الجو الأميركي في 1941 للعمل في صيانة محركات الطائرات لا للطيران بها. بل إنه تقيأ في أول مرة ركب فيها الطائرة.

ونُقل ييجر إلى برنامج الفضاء الأميركي في بداياته لأنه لم يتخرج من الجامعة لكن قلبه انفطر لأنه لم يصبح رائد فضاء.



وشغف المؤلف توم وولف بذلك الرجل قوي البنية القادم من هاملين في وست فرجينيا حتى أنه جعله شخصية بارزة في كتابه "ذا رايت ستاف" (المقومات الملائمة) الذي نشر في عام 1979 عن الأيام الأولى في برنامج الفضاء.



وفي الحرب العالمية الثانية قاد طائرة موستانج من طراز بي-51 أطلق عليها اسم "جلينيس المبهرة" تيمنا باسم حبيبته جلينيس ديكهاوس.



وكان عمره 24 عاما عندما اخترق سرعة الصوت للمرة الأولى في 14 أكتوبر عام 1947 بطائرة بيل إكس-1 ذات لون برتقالي فاقع. وحقق ذلك الانجاز بعد يومين من كسر ضلعين له أثناء حادث وقع خلال ركوب الخيل قبل بضعة أيام لكنه لم يخبر رؤساءه بذلك.

وحملت قاذفة من طراز بي_29 الطائرة إكس-1 إلى ارتفاع 7925 مترا وأطلقتها فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا. ولم يكن ييجر أو المهندسون يعلمون ما إذا كانت الطائرة ستتحمل السرعة غير المسبوقة دون أن تتفتت.



وحلق ييجر بالطائرة التي يبلغ طولها عشرة أمتار بسرعة 1.06 ماك أي 1126 كيلومترا في الساعة على ارتفاع 13 ألف متر. ثم هبط بالطائرة التي سماها جلينيس أيضا باسم حبيبته التي كان قد تزوجها على قاع بحيرة جافة بعد 14 دقيقة.

وتوفيت جلينيس في 1990 بعد أن أنجبت لييجر أربعة أبناء. ثم تزوج فيكتوريا في 2003.