وفاة الملحن اللبناني جان صليبا متأثراً بإصابته بكورونا

خيم الحزن على الوسط الفني اللبناني لوفاة الملحن والمنتج جان صليبا، الاثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعاه عدد من المغنين منهم إليسا ونانسي عجرم وهيفاء وهبي ووليد توفيق وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبو جودة.

كان الراحل قد دخل إلى المستشفى في نوفمبر قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.

لحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.