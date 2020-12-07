ماكياج «ليل»

فنانة «الهيب هوب» الهندية بالاك بارنور كاور المعروفة باسم «ليل كريم» تضع اللمسات النهائية على مكياجها قبل تسجيل أغنية جديدة على كورنيش باندرا في مومباي، ويمثل تفشي «كورونا» فرصة ذهبية للموسيقيين المستقلين في الهند لتحقيق الشهرة، نظراً لتراجع إنتاج «بوليوود»، الذي تسيطر أغانيه عادة على توجهات الموسيقى الهندية.

(أ ف ب)