تجارب مميزة لعشاق التذوق في «فنون الطهي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات سلسلة طاولة الشيف في إطار موسم فنون الطهي في أبوظبي لتقدّم لعشّاق الطعام تجارب مميّزة في أشهر مطاعم المدينة، حيث ينضم مقهى فيء ليطرح قائمته الحصرية بسلسلة طاولة الشيف والمؤلفة من تسعة أطباق استثنائية وجديدة كلياً لتناسب أذواق جميع عشاق الطعام.

وتحمل القائمة، المتوفرة حصرياً بين 10 - 12 ديسمبر في مقهى فيء، توقيع الشيف خالد السعدي، رئيس الطهاة في مقهى فَيء؛ والشيف جريج معلوف المتخصص بأطباق المطبخ الشرق أوسطي العصري؛ والشيف بثاني كعدي، خبيرة الطهو اللبنانية الأميركية ومؤلفة كتب في مجال الطبخ، حيث سيبدع كل شيف في تحضير ثلاثة أطباق استثنائية، مع لمساتٍ خاصة تضمن تجانس النكهات بين جميع الأطباق، حيث يقدّم الطهاة الثلاثة تجربة تناول طعام فريدة لضيوف المقهى.

وتبدع الشيف بيثاني كعدي في إعداد طبق الكبة اسكالوب من البرغل المحشو بهريسة الفلفل الأحمر والزبدة بالثوم والكزبرة؛ وطبق معمول مانتي بلحم الغزال والسفرجل مع سلطة الخيار والزبدة بالورد والبندق؛ وطاجن ولحم الثور مع البصل والراوند.

وأشارت بثاني إلى أنها تشعر بالحماس لمشاركتها في نسخة هذا العام من موسم فنون الطهي في أبوظبي، فقد أتاحت لها تقديم مجموعة من أطباقها المفضلة إلى الذواقة في العاصمة الإماراتية.

وتتضمن أطباق الشيف جريج معلوف سمبوسك كبيرة محشوة بجبنة قشقوان وفطر بورسيني واللبنة بالزعفران؛ والقطايف المحشوة بلحم السمان مع صلصة فيتا المخفوقة وخردل ديجون؛ وحلوى الآيس كريم بالفستق والعسل والكراميل بنكهة الدراق.

وعن مشاركته قال الشيف معلوف: تعود جذوري إلى لبنان وأستراليا، ولهذا فقد أمضيت معظم حياتي في ابتكار تجارب تناول طعام مستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي لتعزيز شعبيته في أوساط الذواقة.

وأعد الشيف خالد السعدي شوربة اليقطين مع خبز بريوش بالكمون والجبنة المحلية مع سلطة الطماطم الكرزية والجرجير والنعناع وسابليه تابيوكا بالكركم؛ وطبق سمك الهامور مع كاري اللايم المجفف ورقائق الخضراوات وجيليه الليمون؛ إلى جانب تغميسة الزعفران والهال مع أزهار البرتقال.

وأعرب الشيف خالد عن سروره بالتعاون مع الشيف بثاني كعدي والشيف جريج معلوف في تصميم هذه القائمة المميزة في مقهى فيء، حيث عملوا سويةً خلال الأشهر الماضية لابتكار قائمة طعام تترجم المعاني الفعلية لحمية رحلة عبر الحواس من موسم فنون الطهي في أبوظبي، لنقدم للذواقة تجربة تناول طعام غير مسبوقة.

ويقدم برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي المتنوّع تجارب مميزة ترضي كافة الأذواق، بدءاً من الانطلاق مع الضيوف في رحلةٍ عبر مطاعم المدينة بحثاً عن كنوز الطعام، وصولاً إلى الانغماس بأطايب وجهات الحلويات الشهيرة واستكشاف عروض تناول القهوة الرائعة في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.