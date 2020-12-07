استهلاك قياسي للأفوكادو

القاهرة (الاتحاد)

كشف خافيير إيكواهو الرئيس التنفيذي لمنظمة الأفوكادو العالمية عن أن الاستهلاك الأوروبي والأميركي للأفوكادو وصل إلى مستويات قياسية بعد انخفاض قصير في الطلب في بداية أزمة كوفيدـ 19.

وقال خافيير: إن الاستهلاك حقق مستويات خارج المخططات، وأصبح المستهلكون المهتمون بتناول طعام صحي يقبلون على الأفوكادو.

وأضاف أن الطلب على الفاكهة تسارع كثيراً، حيث أقبل المزيد من المستهلكين عليها، ولم تعد مجرد مكون للحفلات والمناسبات.

وحسب موقع «Hindustan Times»، توقع إيكواهو أن يقفز استهلاك أوروبا بنسبة 12 في المئة هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.48 مليار جنيه إسترليني، ويزيد الطلب الأميركي بنسبة 7 في المئة.

وقال: إن الأمر لا يقتصر على جيل الألفية فقط، بل إن أطفالهم من الجيل يقبلون على تناول الأفوكادو أيضاً، لأنهم يريدون طعاماً صحياً.