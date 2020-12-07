موسم الأعياد يتألق في «فيراري أبوظبي» و«وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتألق عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي بأروع الأجواء والفعاليات الاحتفالية الآسرة، لتشكل الخيار الترفيهي الأمثل للضيوف من العائلات والأصدقاء للاستمتاع ببهجة موسم الأعياد، وقضاء أوقات لا تُنسى ضمن أجواء مليئة بالمرح.

وأعرب الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز، عن سعادته باستقبال الضيوف خلال موسم الأعياد بأجمل الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعكس بهجة هذا الوقت المميز من العام، حيث ستتزين المُدن الترفيهية بالديكورات والأضواء والزينة الاحتفالية النابضة بروح العيد والمستوحاة من الأجواء الشتوية الساحرة، وسيستمتع الضيوف من الأصدقاء والعائلات بالفعاليات والأنشطة، التي تشمل لقاء الشخصيات المحببة لديهم في تجربة ترفيهية لا تنسى.



عالم فيراري أبوظبي

يستضيف عالم فيراري أبوظبي احتفالية الشتاء في شوارع إيطاليا، التي ستتواصل لغاية 2 يناير 2021، حيث ستعم خلالها أجواء البهجة والفرح مع الديكورات الخاصة بموسم الأعياد، وستتمكن العائلات والأصدقاء من الاستمتاع بأجواء مليئة بالسعادة وتوثيق هذه اللحظات عبر التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات المميزة الخاصة بموسم الأعياد.

وسيتمكن الضيوف من الاختيار من بين أجمل إكسسوارات وزينة الأعياد والهدايا المستوحاة من عالم فيراري. وستحتضن المدينة الترفيهية متجراً خاصاً بحلويات الموسم، حيث سيقدم أصناف الكوكيز والحلويات الملونة وغيرها، كما سيختبر الضيوف بهجة الأعياد في الشارع الإيطالي الذي سيتألق بأكاليل الأزهار المزينة بالنجوم المتلألئة والألعاب وقبعات العيد الملونة.

ويحظى الأطفال بنصيبهم من هذه الاحتفالات خلال فعالية هولي جولي كرافتس، التي ستقام، حيث سيتوفر للضيوف قسائم مجانية للمشاركة فيها عند إنفاق 50 درهماً أو أكثر على وجبات الأطفال، وستمكن هذه الفعالية الأطفال من إطلاق العنان لقدراتهم الفنية والإبداعية وتصميم التذكارات والأعمال الفنية الخاصة بموسم الأعياد مثل كرات الثلج ثلاثية الأبعاد واللوحات المغناطيسية الصغيرة، وستطلق عالم فيراري أبوظبي أيضاً إصدارات محدودة من كمامات الوجه المستوحاة من بهجة موسم الأعياد.



عالم وارنر براذرز أبوظبي

وتوفر عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها من العائلات والأصدقاء الفرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة الخاصة بموسم الأعياد مع شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني ودافي داك. وعند دخول منطقة وارنر براذرز بلازا، ينتقل الضيوف إلى عالم من الأجواء الاحتفالية الساحرة، حيث تتزين شخصيات الأنيميشن المفضلة لديهم بأجمل الأزياء الخاصة بالمناسبة لمشاركة الضيوف هذه الأجواء المميزة.

وسيتمكن ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي من الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد لغاية 2 يناير، 2021، حيث سيتمكنون من لقاء شخصياتهم المفضلة والتقاط أجمل الصور معهم، وشراء الهدايا وتذوق أشهى المأكولات لدى المطاعم المتنوعة، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب والمرافق الترفيهية الفريدة.