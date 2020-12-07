5 تمارين مبتكرة لتحسين البشرة

القاهرة (الاتحاد)

ابتكرت الخبيرة البريطانية الرائدة في يوجا الوجه دانييل كولينز، روتيناً بسيطاً من خمس خطوات تدعي أنها تحسن من مظهر البشرة، وتقلل مستويات الكورتيزول والأدرينالين في الجسم.

وأوضح موقع «Daily Mail» أن التمارين تستغرق دقائق معدودة، لكن دانييل والبالغة 38 عاماً، تزعم أن المرأة ستلاحظ فرقاً في غضون 10 أيام فقط.

وتجمع طريقة دانييل بين تمارين الوجه والتدليك والعلاج بالإبر والاسترخاء، وتحظى بشعبية بين النجمات الشهيرات مثل جينيفر أنيستون وميجان ماركل وجوينيث بالترو.

1- أشارت دانييل إلى أن حركة تقليل الفك تخلصك من القلق وتوفر راحة فورية، ويتم تنفيذها بوضع أصابعك السبابة والوسطى والإبهام أسفل الذقن والتدليك بخفة لأعلى على طول خط الفك باتجاه أذنيك.

2- تمنحك حركة التنعيم جبهة دون تجاعيد، ويتم تنفيذها بجعل أصبعي السبابة على شكل خطاف صغير، للتدليك لأعلى على طول العضلة الناقلة بين الحاجبين، حتى خط الشعر في الجزء العلوي من الجبهة.

3- أما حركة تحميل العينين، فتؤدي إلى تقليل الانتفاخ والهالات السوداء الناتجة عن الإجهاد وقلة النوم والنظام الغذائي غير الصحي، وتتم بوضع إصبعي السبابة أسفل الحافة الخارجية للحاجبين، ثم التدليك الخفيف تحت عينيك والتوقف لثوانٍ عند الزوايا الداخلية والضغط عليها برقة.

4- يؤدي تمرين الرقبة المشدودة إلى تخفيف التوتر في الرقبة وما يُعرف باسم «رقبة التكنولوجيا»، ويتم عن طريق وضع أصابعك الأربعة من كلتا يديك خلف مؤخرة العنق، والضغط برفق على العضلات على جانبي عمودك الفقري، مع إمالة رأسك للخلف بحيث تضغط الأصابع على العضلات بشكل أعمق قليلاً.

5- هناك أيضاً تمرين تنعيم الرقبة، والذي يؤدي للتخلص من اللغد الناجم عن الاستخدام المفرط للشاشات، ويكون عن طريق إمالة رأسك للخلف بقدر ما هو مريح لك، وغلق الشفتين برفق، ورفع طرف لسانك بشكل متكرر إلى سقف الحلق ثم خفضه مرة أخرى عدة مرات.