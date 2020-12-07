جي فوكس: زوجتي لم تغمض عينيها عني

القاهرة (الاتحاد)

أشاد الممثل الأميركي الكندي مايكل جي فوكس بزوجته الممثلة الأميركية تريسي بولان، لدعمها له طوال فترة إصابته بمرض باركنسون.

وقال الممثل، البالغ من العمر 59 عاماً، إنه من الرائع حقاً أن يكون لديه شريكة في حياته تساعده وتدعمه، قد ظلت بجانبه منذ تشخيصه بمرض باركنسون في عام 1991، والذي يؤثر على الدماغ ويسبب مشاكل مثل الارتعاش والتيبس.

وأضاف أن أحد الأمور التي يحبها هي أنها منذ تلك اللحظة، لم ترمش بعينها عنه، وتكون موجودة في الخطوط الأمامية بصحبته كل يوم، وتركز على الأمور المرحة، وتقرر التعامل مع المأساة لاحقاً.

وذكر موقع «Female First»، أن فوكس أرجع الفضل لوالد زوجته الراحل ستيفن إم بولان الذي توفي عام 2018، في الحكمة، حيث كان يقول له إنه بغض النظر عما يصيبك، ستتحسن الأمور.

وتزوج فوكس وبولان في عام 1988، وأنجبا أربعة أبناء هم سام 31 عاماً، والتوأمان أكينا وشويلر 25 عاماً، وإيسمي 19 عاماً.

وأنشأ الزوجان مؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث مرض باركنسون، والتي أحدثت تأثيراً إيجابياً هائلاً على حياة الممثل.