5 نصائح لحماية البشرة من التغيرات الموسمية

عزة يوسف (أبوظبي)

يتعلق طب «الأيورفيدا» بأساليب علاج طبيعي قديم ظهر في الهند منذ سنوات، ويعتمد على طرق طبيعية وعضوية لتحسين الصحة ومشاكل البشرة والشعر والجلد.

وذكر موقع «Times of India» أن طرق الأيورفيدا مفيدة للغاية في حماية البشرة لا سيما خلال التغيرات الموسمية، وقدم بعض النصائح لهذا النوع من العلاجات.

الطعام الصحي

تأكدي من تناول جميع أنواع الأطعمة الصحيحة التي تساعد بشرتك على أن تكون مرطبة، حيث يمنح الأكل الصحي بشرتك تأثيراً علاجياً، ويحافظ عليها صحية ومتوهجة ومرطبة.

ومن أهم الأطعمة الصحية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، المكسرات والبقول والحليب والزيتون.

المساج

يختلف التدليك الإيورفيدي للجلد عن أنواع التدليك الأخرى، إذ إنه يعتمد على زيوت أعشاب العطرية، ويجب عمل تدليك الأيورفيدا مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة متجددة ومتوهجة.

أقنعة الوجه

تتضمن علاجات الأيوروفيدا استخدام بتلات الورد والعرقسوس والعبعب المنوم وعشبة النار الهندية والأملا وشاتافاري، وهي مكونات مفيدة للغاية للبشرة، ويمكن عمل أقنعة مصنوعة منزلياً منها للحصول على بشرة صحية ورطبة.

فيتامين (د)

ينادي الطب الأيورفيدي بضرورة إدخال فيتامين (د) في الجسم، سواء من خلال الأطعمة التي تحتوي عليه مثل البيض والزبادي والحليب والطماطم والتونة والسلمون، أو من خلال التعرض لأشعة الشمس أو في شكل مكملات غذائية.

الزيت والسمن

يساعد زيت جوز الهند والسمن الطبيعي على موازنة العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، بما يقلل من مشاكل وجفاف البشرة.

ونظراً لأنهما غنيان بالدهون الجيدة، ينصح الطب الأيورفيدي بإضافتهما إلى النظام الغذائي بشكل يومي لمساعدة بشرتك على أن تبدو أكثر صحة وترطيباً بشكل طبيعي.