إيناس كامل في «جنون العشق»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت الممثلة الشابة إيناس كامل تصوير دورها في مسلسل «جنون العشق»، الذي يتكون من 45 حلقة، ويضم مجموعة من الفنانين، منهم أحمد صلاح حسني، أماني كمال، محمود حجازي، محمد علاء، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتقدم دور فتاة تدعى «فريدة» تعمل مدربة يوجا، وهي شخصية مركبة تمر بالعديد من الأطوار، إذ يعد دورها محورياً ومؤثراً، ويشهد منعطفات متعددة.

وقالت كامل: إنها تشارك في مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه في رمضان المقبل، ضيفة شرف، حيث تظهر في دور إعلامية تشارك فتحي عبد الوهاب تقديم برنامج تلفزيوني، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر»، الذي تعتبره من أهم الأعمال، التي شاركت فيها مع المخرج محمد أمين بطولة ليلى علوي، وزينة، وأحمد حاتم.

وأضافت أن معظم مشاهدها في الفيلم مع ليلى علوي، وتدور الأحداث في عام 2012 في مصر، ويُجسد تلك الفترة بكل زخمها وتعقيداتها، وكيف تعامل الإعلام معها.