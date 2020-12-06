شيرين تنتظر «أعز الولد»

القاهرة (الاتحاد)

تشارك الممثلة شيرين في فيلم «أعز الولد»، والذي انتهت من تصويره وتنتظر موعد عرضه بالسينما، ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، وإنعام سالوسة، وإخراج سارة نوح. وتدور الأحداث حول عصابة مجهولة يتزعمها سامي مغاوري، وتقوم بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاث، وطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين: انتهيت من تصوير فيلم «مش أنا»، مع تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وأعد الجمهور بأنهم سيشاهدوا عملاً رائعاً، ورغم أن دوري ليس كبيراً، ولكنني سعيدة بالمشاركة فيه، والدور لطيف وممتع. وتدور الأحداث حول حالة نفسية تصيب «حسن»، الذي يجسده تامر، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة، والتي تؤدي دورها سوسن بدر، حيث يحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن والعناية بها لأنها محور حياته.

كما تشارك شيرين في المسلسل الرمضاني «القاهرة كابول»، وتقدم شخصية «ريم»، سيدة لديها ولد وبنت، وتحاول أن تعلمهما القيم والمبادئ، وتغرس فيهما العادات والتقاليد الصحيحة التي تربت هي عليها، وتنتمي إلى طبقة متوسطة.

وتواصل تصوير مشاهدها في العمل، وعبرت عن سعاتها بالمشاركة فيه حيث يناقش ظاهرة الإرهاب، من خلال ثلاث قصص حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية ومصر.

والمسلسل بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.