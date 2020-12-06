«قطعة قلبي المفقودة».. قصة طالب ثانوي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر الطالب عيسى عمبر المزروعي، روايته الأولى بعنوان «قطعة قلبي المفقودة»، ليبدأ أولى خطواته في عالم الأدب والإبداع، وأعرب عن عزمه كتابة سيناريوهات ونصوص مسرحية نتيجة شغفه بعالم المسرح والتمثيل.

وعن هذه الرواية، يقول المزروعي ابن رأس الخيمة الذي يدرس في الثانوية العامة: بدأت فكرة نشر روايتي الأولى، بعد الدعم والتشجيع من جميع أفراد العائلة، إلى جانب حلم حياتي الشخصي بأن أعبر عن موهبتي في عالم الرواية الفسيح، من خلال هذا الإصدار الأدبي الذي أصبح حقيقة على أرض الواقع، بمعارض الكتب وعلى أرفف المكتبات.

ويضيف: رواية «قطعة قلبي المفقودة» تتحدث عن الأشياء التي نتعرض لها في حياتنا، ونستقي منها المعرفة والدروس التي يتعلمها الإنسان، إلا أن البعض في هذه الحياة، يبقى على حاله ويهتم فقط، بقلبه المفقود الذي تؤلمه الأيام والسنوات.. فهل ستظل حروبنا مع قلوبنا العاشقة مستمرة مع عتمة الليل، أم ستشفى وتعود إلى نبضها الطبيعي، وتتحرر من كل القيود؟

ويؤكد أنه تم اختيار عنوان كتابه الأول «قطعة قلبي المفقودة» لربط هذا العنوان بالحبكة القصصية وأحداث الرواية.

وعن أبرز أعماله الفنية في مجال الأدب والفنون، يقول: إن له دوراً فعالاً في المسرح المدرسي، حيث قدم من خلاله مسرحية «سر الأصدقاء الثلاثة»، ومسرحية أخرى جسد من خلالها دور العالم الكفيف «برايل» وأخيراً مسرحية «أريد حلاً» التي حصل من خلالها على أفضل ممثل دور ثانٍ من وزارة الثقافة والشباب، كما أثنت على أدائه، لجنة التحكيم ووصفته بأن له مستقبلاً باهراً في مجال التمثيل.

وبالنسبة لرأيه حول الكتابة القصصية، وهل هي أسهل من الرواية، يؤكد أن الاثنتين تحملان المتعة نفسها في الكتابة.. ولكنه يفضل الروايات؛ لأنه من خلالها يستطيع الكاتب أن يدفع المتلقي للعيش مع شخصيات الرواية.. أما عن الأدب الرقمي، فيقول إنه ليس ممن يفضلون القراءة الرقمية؛ لأن للكتب رائحة يتمتع بها القارئ الشغوف، الذي يشعر بملمسها ويتعايش مع شخوصها..

وأشار إلى أنه يفكر في إصدار جزء ثانٍ من الرواية، ولكن هذا يتوقف على مدى تقبل القارئ للجزء الأول.