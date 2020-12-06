يابانيون على كويكب «ريوغو»

أعضاء طاقم المسبار الياباني «هايابوسا 2» يجمعون عينات ثمينة من كويكب «ريوغو» الذي يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض، وعاد المسبار ليل السبت الأحد إلى الأرض وسط آمال عن توفّر معلومات قيمة عن نشأة النظام الشمسي.

وشرح قائد المهمة ماكوتو يوشيكاوا للصحفيين أن تركيبة الأجرام السماوية الكبيرة ككوكب الأرض تتغير بشكل جذري بعد تكوينها تحت تأثير درجة الحرارة والضغط، وهو ما لا ينطبق على الكويكبات الأصغر بكثير.

وأضاف أن الوجود المحتمل لمواد عضوية يمكن أن يوفّر معطيات عن نشأة الحياة على كوكب الأرض.

(رويترز)