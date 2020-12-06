الذكاء الاصطناعي يعالج مشاكل المرور

فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر باحثون أميركيون معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي تساعد خبراء المرور على رصد مواقع التكدس في المدن وعلاجها اعتماداً على بيانات تطبيق أوبر لخدمات النقل ولتطبيقات المماثلة.

وكشف الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» أن البرنامج الجديد يحمل اسم «ترانسيك»، وابتكره المختبر الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ويمكنه إعداد خريطة ضخمة لحركة السير في مدينة معينة اعتماداً على الموارد المتاحة عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويقول عارف خان مهندس الكمبيوتر، الذي ساهم في تطوير البرنامج: إن «ترانسيك» أداة محمولة تساعد في التعرف على حركة السير وأماكن التكدسات المرورية.