حريق يهدد جزيرة «تراثية»

ملبورن (رويترز)

أمرت السلطات الأسترالية سكان بلدة ساحلية بجزيرة فريزر المدرجة على قائمة التراث العالمي، بإخلاء منازلهم مع اقتراب حريق مستعر بالغابات.

اندلع الحريق بسبب اشتعال أحد المخيمات المخالفة للقانون قبل سبعة أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، وهي جزء من الحاجز المرجاني العظيم، وتشتهر بالغابات المدارية المطيرة والكثبان الرملية والبحيرات.. وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية كوينزلاند على وسائل التواصل الاجتماعي: «المغادرة على الفور هي الخيار الأكثر أماناً، حيث ستكون الأمور شديدة الخطورة عما قريب».