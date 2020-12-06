متحجرة نمر عمرها 37 مليون سنة للبيع في مزاد

سيكون هيكل عظمي مميز لنمر سيفي تم اكتشافه أخيراً في أرض مزرعة أميركية، من بين نحو 40 قطعة من التاريخ الطبيعي تباع ضمن مزاد علني الثلاثاء في جنيف.

وقال مدير مركز "أوتيل دي فانت" للمزادات في جنيف برنار بيغيه، إن "لهذه المتحجرة طابعاً استثنائياً نظراً إلى مدة حفظها البالغة 37 مليون سنة، وكذلك نظراً إلى كونها مكتملة بنسبة 90 في المئة".

وأوضح أن "العظام القليلة المفقودة أعيد تكوينها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد"، مشيراً إلى أن العظام ممغنطة في هيكل عظمي من الحديد الأسود، مبرزاً "التباين بين ما هو قديم للغاية والتقنيات الحديثة".

وقُدر بما بين 60 ألف فرنك سويسري و80 ألفاً (بين 55380 يورو و 73840 يورو) سعر هذه المتحجرة من هوبلوفونوس، وهو الاسم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير جداً ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 1,20 متر.

وفي تصريح للوكالة، قال جامع المتحجرات السويسري يان كوينين، وهو أيضاً مالك قطع أثرية أخرى، إن "االعثور على هذه المتحجرة تم في ولاية ساوث داكوتا خلال الموسم الأخير من الحفريات، في وقت قريب من نهاية صيف 2019".