مركبة فضاء يابانية تحمل أول عينات مكثفة من كويكب تهبط بنجاح في أستراليا

قالت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الأحد إن مركبة فضاء يابانية تحمل أول عينات مكثفة من كويكب أكملت مهمتها التي استغرقت ست سنوات وهبطت بسلام فى منطقة نائية بأستراليا.

وتسعى مهمة المركبة هايابوسا2 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية للإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حول أصل النظام الشمسي ومن أين أتت جزيئات مثل الماء.

وأطلقت المركبة الفضائية من مركز الفضاء الياباني تانيجاشيما عام 2014 واستغرق وصولها إلى كويكب ريوجو أربع سنوات قبل أخذ عينة منه والتوجه عائدة إلى الأرض في نوفمبر 2019.