الشرنوبي في «الفنار»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد المطرب والممثل محمد الشرنوبي لتصوير فيلمه الجديد «الفنار»، والذي تشاركه بطولته هدى المفتي ودلال عبد العزيز، تأليف وإخراج شريف نجيب. وقال الشرنوبي: إنه تم الاتفاق مع المخرج على بدء التصوير، بعد انتهاء تصوير مشاهده في الحكاية الأولى في فيلم «قمر 14».

ويقوم الشرنوبي حالياً بتصوير دوره في مسلسل «لؤلؤ» مع مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ويقدم في الأحداث دور مطرب تتعرف عليه «لؤلؤ»، بعد أن تربطهما علاقة صداقة، تتحول إلى حب، ويرتبطان ثم تسير علاقتهما بين الصعود والهبوط. وأشار إلى أنه تحمس بشكل كبير للعمل في المسلسل، لأن الدور مختلف عما قدمه من قبل، وسيكون مفاجأة، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.