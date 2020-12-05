4 أساليب للتخلص من السموم الرقمية

ترجمة: عزة يوسف

أكد جايانت بوكاديا، الرئيس التنفيذي لأحد مراكز العلاج الطبيعي الشهيرة في الهند، أن هواتفنا تحولت إلى وسيلة للهروب الرقمي، مما زاد من شعورنا بالقلق والخوف وظهور ما يعرف بالإجهاد الرقمي.

وقدم جايانت العديد من الأساليب المبتكرة للتخلص من السموم الرقمية، حسبما ذكر موقع «Latest News»:

الاستخدام بحكمة

تقليل استهلاكك لهاتفك، والتأكد من أنك تستخدم وظيفة الإشعارات للمشكلات الملحة، وعليك أن توقف تشغيل الإشعارات للتطبيقات غير المرغوب فيها، وتجنب الانضمام إلى العديد من مجموعات الدردشة عبر الإنترنت.

تنظيم الأوقات

منذ أن بدأ الكثيرون العمل من المنزل، أصبحت الحدود بين العمل والحياة المنزلية متداخلة وغير واضحة، ولهذا تحتاج إلى تحديد أوقات معينة للعمل، لأن التركيز دائماً على العمل هو من بين الأسباب الرئيسية للإجهاد الناجم عن التكنولوجيا.

استغلال الوقت الذي لا تعمل فيه في ممارسة أي نشاط لا ينطوي على التعرض الرقمي، مثل الطهي أو الرقص أو الدراسة وغيرها، لتقليل الوقت الذي تقضيه على شاشة الهاتف بشكل كبير.

القراءة

تساعد قراءة الكتب والمطبوعات في التركيز بشكل أساس على استيعاب وفهم المعارف بشكل أكبر، ولكنها تحتاج إلى القليل من الاهتمام والتدريب، إلا أنها تخفف من إجهاد العين وتزيد من متعة القراءة.

التمرين

زيادة وقت الشاشات يمكن أن يؤدي إلى السمنة بسبب نمط الحياة الخامل، لهذا يقترح اتباع روتين تمارين مناسب مثل المشي السريع أو اليوجا أو السباحة، مع محاولة عدم استخدام سماعات الرأس أو أي جهاز رقمي آخر أثناء ممارسة الرياضة.