روبي ويليامز «دي جي»

يخطط نجم موسيقى البوب البريطاني روبي ويليامز لإطلاق فرقة موسيقية جديدة، يؤدي فيها دور منسق الأغاني «دي جي»، وفتح معرض وملهى ليلي في برلين.

وقال ويليامز: «أقوم بتكوين فرقة، وسأكون «دي جي».. وأريد استئجار مكان في برلين لإقامة معرض أقدم فيه أعمالي الفنية خلال النهار، ثم يكون في المساء ملهى ليلياً».

وذكرت صحيفة بيلد، أن ويليامز يعتزم العمل مع مؤلفي الأغاني والمنتجين الأستراليين فلين فرانسيس وتيم ميتكالف.

وقال ويليامز، إنه ليس لديهم اسم للمشروع حتى الآن، لكن لديهم بالفعل بعض الأغاني المبدئية الجاهزة.

(د ب أ)