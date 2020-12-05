320 ألف دولار لقميص جوردان

حقق قميص ارتداه نجم كرة السلة الأميركي السابق مايكل جوردان 320 ألف دولار في مزاد ببيفرلي هيلز.

وأشارت دار «جولين» للمزادات إلى أن قميص مايكل جوردان سجل رقماً قياسياً عالمياً في المزاد، موضحة أن القميص يعود لنادى «شيكاغو بولز».

وكان قميص كرة سلة ارتداه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في المدرسة من القطع البارزة الأخرى في المزاد، الذي ضم أكثر من 500 قطعة من التذكارات الرياضية.

(د ب أ)